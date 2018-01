Participe do “Por dentro da Uninter” e fortaleça a sua formação acadêmica

O polo Rio Negro da Uninter fica localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 773, no Centro de Rio Negro (em frente à Unimagem).

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (20), das 9 às 18h, será realizado o “Por dentro da Uninter”. O evento tem como objetivo fazer com que os atuais alunos da Uninter e todo o público em geral visite o polo conheça tudo o que o maior e melhor Centro Universitário do Brasil tem para agregar na formação acadêmica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É a oportunidade para ingressar em um curso superior de qualidade. Haverá o desconto de 50% na matrícula para os cursos de graduação a distância (para boletos gerados no polo no dia 20/01). Além do desconto de 50% na matrícula, o estudante também ganhará um curso de inglês.

O polo Rio Negro da Uninter fica localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 773, no Centro de Rio Negro (em frente à Unimagem).

Ligue e saiba mais: Uninter Rio Negro: (47) 3642-0424. Uninter Itaiópolis: 3652-1257