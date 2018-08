Participe do Workshop gratuito “Meu Pai é Massa” do Senac Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira, dia 7 de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais o Senac Paraná realizará uma série de workshops gratuitos em diversas escolas do estado. Rio Negro terá a ação. Intitulado de Meu Pai é Massa, cada unidade irá preparar uma programação especial, voltada para pais e filhos no preparo de massas frescas, aromatizadas e recheadas.

Cada workshop terá duração de duas horas, com degustação. As inscrições são limitadas e gratuitas. Podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br/profissoes, pelo telefone 0800 643 6 346 ou na unidade do Senac Rio Negro, que fica localizada na Rua Marçal José Pereira, nº 100, bairro Estação Nova.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vinte e cinco unidades do Senac realizarão a ação. Ao todo foram disponibilizadas quase 700 vagas gratuitas para o workshop. Em algumas unidades as vagas já estão esgotadas. Para saber o horário e fazer as inscrições é só acessar o site e escolher a cidade desejada.

Vale lembrar que o workshop é para pais e filhos, mas qualquer pessoa pode participar. A ideia é para que todos coloquem a mão na massa.