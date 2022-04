Páscoa em Rio Negro terá feira, praça de alimentação e atividades recreativas para a família

Feira de Artesanato, Praça de Alimentação e atividades recreativas para a família

A programação para este domingo, 10 de abril, está cheia de atrações com as comemorações da Páscoa em Rio Negro – Feira das Araucárias. Traga sua família e participe. Haverá muita música, comida boa, atividades recreativas e esportivas para todas as idades. A programação acontece no Calçadão Milton Wittig Bueno, ao lado do Parque das Araucárias, com início às 10h.

Para as crianças a diversão será com as oficinas gratuitas para confecção de cestinhas, confecção de máscaras de coelhinho e pintura de ovinhos de Páscoa. Tudo para os pequenos desenvolverem a imaginação e criatividade. Durante todo o dia haverá venda de produtos artesanais, entre itens de decoração, chocolates e cestas com a temática da Páscoa. Haverá também completa Praça de Alimentação com a participação da Feira da Lua.

A tarde inicia a programação musical, com a apresentação do cantor Deni Campos, das 13h30 às 15h30. Na sequência, das 15h30 às 17h30, sobem ao palco as Meninas de Rio Negro. Também estão previstas a apresentação do Grupo de Teatro Municipal, da Fanfarra da Escola Municipal Olavo Bilac e do grupo de dança do Sesc Rio Negro, no intervalo das bandas. Por volta das 15h também estará presente o coelhinho POOl para visitar nossas crianças.

A ação conta com o apoio do Sesc, Senac e Sesi Rio Negro.

PASSEIO CICLÍSTICO

Neste dia também acontece o Passeio Ciclístico “Entre Praças”. Um passeio para toda a família, com concentração às 9h no local do evento “Páscoa em Rio Negro”. O percurso de 6 km, com pouca elevação, passará por diversas praças do município até retornar ao Calçadão Milton Wittig Bueno, onde acontece a Feira. A participação é gratuita.

Mais informações: (47) 3643-7664.