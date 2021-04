Páscoa Solidária do Circo Social e Pastoral da Criança atendeu mais de duas mil crianças em Riomafra

Foi finalizado neste domingo (04) o Circuito Cultural Páscoa Solidária, realizado pelo Circo Social e Pastoral da Criança e Social do Santuário Aparecida de Mafra. Os voluntários do projeto visitaram diversas comunidades de Mafra e Rio Negro para distribuir pacotinhos contendo chocolates para as crianças, tendo a presença especial do Coelhinho da Páscoa.

Ao todo 2.011 pacotinhos e 19 cestas básicas foram entregues em três dias da ação. Todos foram preparados pelos voluntários com muita dedicação para tornar a Páscoa mais feliz para as crianças.

APOIADORES

Para esta edição a ação contou com a importante parceria da Miss Mafra Jacqueline Munster, através do Projeto Sorriso Sincero, Cooperativa Civia, União Motoboys Riomafra, Associação Esportiva Mafra Football, Moto Amigos Servagens, Amigos do Alisson, Império da Gula, Óticas Madrid e comércio local, numa grande associação para atender o maior número de crianças possível.

HOMENAGEM

A ação Páscoa Solidária deste ano homenageou o voluntário Acir Lisboa Ribas, que faleceu no mês de fevereiro. Acir foi um dos membros fundadores do Circo Social. Sempre esteve disposto a fazer o bem com muita alegria e animação. O exemplo de sua vida deixou uma das vitaminas do Circo Social para continuar com a missão de propagar o bem cada vez mais.

CONCURSO CULTURAL

Conheça dos ganhadores do concurso cultural “O que a Páscoa significa para você?”.

Neste ano o Circo Social lançou um concurso cultural para a Páscoa. Mais de 200 cartinhas participaram. Uma comissão composta por sete voluntários do projeto escolheu os dois grandes ganhadores:

1º PRÊMIO (Uma cesta de Páscoa): Bianca de Paula – 11 anos

2º PRÊMIO (Um vale compras de R$ 100,00 do Império da Gula): Julio Braz de Souza – 8 anos

