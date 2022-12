Passagem de função de Adjunto de Comando é realizada no 5º RCC

Na última quarta-feira, dia 14, foi realizada nas dependências do 5º regimento de Carros de Combate (5º RCC), em Rio Negro, a formatura de passagem de função de Adjunto de Comando.

A função era desempenhada pelo Subtenente Genésio Ballattka. Nos próximos dois anos a missão será desempenhada pelo Subtenente Sérgio Rodrigo da Costa Pires, que é natural de Santana do Livramento-RS.

A função de Adjunto de Comando foi criada no ano de 2015 e tem destacado os Subtenentes e Primeiros Sargentos com perfil de liderança, competência profissional e ilibada conduta pessoal, valorizando assim a carreira do graduado.

A cerimônia contou com a presença do Comandante do 5º RCC, Coronel Jonas Nunes de Almeida Junior, autoridades de Rio Negro e Mafra, familiares e amigos do Adjunto Sucedido e Sucessor.