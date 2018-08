Pastor Adair Afonso Tourinho é homenageado em Rio Negro

1 de 13

Citando a frase que sempre usa em momentos de gratid√£o e extra√≠da do hino do cantor Vitorino Silva: “e se aplauso eu receber no calv√°rio irei me gloriar”, foi a forma de express√£o do pastor Adair Afonso Tourinho, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Rio Negro, ao encerrar o culto em a√ß√Ķes de gra√ßas promovido pela igreja na √ļltima sexta-feira para celebrar os seus 58 anos de idade. A data do anivers√°rio √© dia 12, mas para que facilitasse a participa√ß√£o dos amigos pastores, mission√°rios e obreiros em geral, a diretoria da igreja antecipou a festa, organizando para sexta-feira.

O culto de agradecimento ao Senhor Deus pela vida do pastor Tourinho contou com a presença de diversos pastores, autoridades civis, familiares, amigos e a igreja em geral.

Os vereadores Gari Vinicio Kiatkoski e Sidney Itamar Wolter se faziam presentes na solenidade de anivers√°rio do pastor presidente Adair Afonso Tourinho para prestar-lhe uma homenagem em nome da C√Ęmara de Vereadores de Rio Negro. Cedida a palavra ao o presidente da C√Ęmara, vereador Gari, o mesmo assim se expressou: ‚Äúestamos aqui em nome da C√Ęmara Municipal de Vereadores de Rio Negro para agradecer o pastor Adair, presidente desta igreja pelos relevantes servi√ßos prestados para a comunidade de Rio Negro neste tempo quem pastoreia esta igreja, completando no dia de ontem, 09 de agosto 10 anos. Por se tratar de uma data significativa os nove vereadores que comp√Ķe a casa legislativa deste munic√≠pio aprovaram e nos viemos trazer a ‚ÄúMo√ß√£o de Aplausos‚ÄĚ. Disse ainda que ‚Äúa c√Ęmara concede a presente ‚ÄúMo√ß√£o‚ÄĚ para registrar o reconhecimento de um trabalho prestado com doa√ß√£o, amor e responsabilidade sempre inspirado pelo Espirito Santo. Por essa raz√£o √© merecedor dessa homenagem‚ÄĚ, afirmou. O vice-prefeito Prof. James Karson Val√©rio, na oportunidade representando o poder executivo ao tomar a palavra falou dizendo que ‚Äúa comunidade rionegrense tem uma grande estima e respeito pelo pastor Adair. Relembrou de fatos que marcaram a historia do munic√≠pio quando o pastor Adair aceitou assumir a vice-presid√™ncia do Hospital Bom Jesus em uma das fases mais dif√≠ceis do mesmo, e que por diversas vezes viajaram juntos para audi√™ncias de acertos financeiros e trabalhistas do hospital, que hoje, gra√ßas √†s conquistas nas negocia√ß√Ķes o hospital encontra-se bem melhor. Falou que o poder executivo tem acompanhado a forma √©tica como o pastor se conduz nos meios municipais, fazendo com que todos o tenham em grande admira√ß√£o. Desejando muito mais sucesso e muitos anos de vida, encerrou as suas palavras. Com muita emo√ß√£o o pastor Adair recebeu das m√£os dos vereadores e do vice-prefeito a ‚ÄúMo√ß√£o de Aplausos‚ÄĚ.

No momento da palavra pelos pastores visitantes, ocuparam a tribuna para se expressar os Pastores João Cantenor Gonçalves, presidente do Conselho Regional e da igreja em Rio Negrinho, Pastor Mario José Meyer, presidente da igreja em União da Vitória e pastor Vilson José Dias, presidente da igreja em Canoinhas, que também foi o mensageiro da noite, ministrando uma poderosa e profética palavra. Marcaram presença outros pastores presidentes da região: Pr. Admilton Soares, Pr. Arlindo Maximiano presidente da igreja em Paula Freitas-PR, bem como pastor João Silvio representando o pastor Adonias Monteiro. O Pastor Alfeu da igreja Presbiteriana de Rio Negro representou o conselho de pastores locais, a cantora Meire representou o cantor Tito Telles e demais visitantes da sociedade rio-negrense vieram prestar homenagem ao nobre aniversariante.

Ap√≥s as homenagens a festa prosseguiu no restaurante La Formassa com um delicioso jantar e bolo. Emocionado, o aniversariante assim se expressou: ‚Äúquero agradecer ao meu bondoso Deus e ao meu Salvador Jesus Cristo por tudo o que vi e ouvi nesta noite. As homenagens, as palavras de considera√ß√£o e conforto, os abra√ßos de amor fraterno, e as mensagens inspiradoras. Tamb√©m a honrosa “Mo√ß√£o de Aplausos” recebidas da C√Ęmara de vereadores. Toda honra e toda gloria seja dadas ao Senhor. Muito obrigado a todos por me permitir viver estes momentos de muita emo√ß√£o. N√£o cito nomes para n√£o esquecer ningu√©m, mas procurarei gravar o rosto de todos os que aqui compareceram e jamais esquecerei. Deus os recompense com as mais poderosa b√™n√ß√£os‚ÄĚ, disse o pastor.