Patrulha Agrícola Mecanizada de Rio Negro oferece diversos serviços aos produtores

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, disponibiliza aos agricultores rio-negrenses os serviços da Patrulha Agrícola Mecanizada, que é o conjunto de equipamentos agrícolas destinados à execução de serviços dentro das propriedades rurais efetivamente produtivas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo é disponibilizar, mediante o pagamento de uma taxa da hora-máquina, o acesso dos pequenos produtores rurais a equipamentos e serviços destinados, por exemplo, ao preparo, conservação do solo e a lavoura com fins de subsistência e comerciais.

Nesta segunda-feira (18), o prefeito James Karson Valério, juntamente com o secretário municipal de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga, esteve em uma propriedade no Retiro Bonito para acompanhar os trabalhos de uma das máquinas da Patrulha Agrícola Mecanizada.

Entre as máquinas e tipos de serviços oferecidos estão: trator de pneu 4×4, esteira, retroescavadeira e inseminação. Além do maquinário, também é oferecida a mão de obra especializada para operar os equipamentos.

Constantemente a Prefeitura adquire novos implementos agrícolas para aprimorar cada vez mais o programa. Entre os equipamentos adquiridos recentemente estão um arado subsolador (descompactador de solo), grades aradoras, roçadeira e duas carretas agrícolas basculantes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A atual gestão municipal investe e realiza o atendimento aos agricultores com foco no fortalecimento das culturas produtivas, desenvolvimento social e econômico, além do fomento da agricultura familiar, pois a produção rural é fundamental para a permanência de homens e mulheres no campo e isso colabora para o desenvolvimento de Rio Negro nesta área tão importante que é a agricultura. O investimento em máquinas e implementos agrícolas gera uma prestação de serviços mais eficiente, beneficiando todas as cadeias produtivas do município.

COMO SOLICITAR OS SERVIÇOS

Para utilizar os serviços da Patrulha Agrícola Mecanizada o produtor precisa possuir a inscrição de produtor rural junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Após o cadastro os serviços podem ser requisitados na Prefeitura, que fica localizada no bairro Seminário. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h de segunda a sexta-feira.

Na região do distrito de Lageado dos Vieiras o cadastro e a requisição podem ser realizados na subprefeitura, que fica localizada na Rua Luiz Neppel. O horário de atendimento também é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O valor da hora-máquina varia de acordo com a quantidade de Unidade Fiscal do Município (UFM) de cada serviço. A tabela de valores dos serviços está disponível aos produtores na secretaria. Mais informações podem ser obtidas facilmente através do WhatsApp: 3642-1696.