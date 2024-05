Patrulha Patrimonial de Rio Negro recebe mais uma caminhonete

Na última sexta-feira foi realizada a entrega de mais uma caminhonete L200 Triton 4×4 da Mitsubishi que irá compor a frota da Patrulha Patrimonial dentro do programa “Rio Negro Cidade Segura”, que foi criado pela Prefeitura e já recebeu prêmios de nível nacional.

O prefeito James Karson Valério entregou as chaves do veículo para o coordenador geral da Patrulha Patrimonial e membros da equipe. O veículo – que foi uma importante doação da Receita Federal – já recebeu a plotagem de identificação e está pronto para atuar em prol da segurança patrimonial de Rio Negro.

A Patrulha Patrimonial tem como objetivo assegurar soluções em serviços de segurança do patrimônio público em parceria com as forças de segurança que atuam no município. Os serviços são prestados 24h por dia. As equipes atendem escolas, eventos, postos de saúde e demais prédios públicos.

Os veículos que compõem o programa também apoiam ações emergenciais em Rio Negro. Durante as inundações que atingiram o município no último ano, por exemplo, as equipes da Patrulha Patrimonial estavam mobilizadas para atender a população que tanto necessitava de ajuda, sendo que os veículos foram utilizados, principalmente, para as entregas de cestas básicas em comunidades que estavam ilhadas ou que possuíam acesso limitado.

A segurança é reforçada cada vez mais em Rio Negro. Recentemente a Prefeitura investiu com recursos próprios na compra de duas motos para reforçar ainda mais a Patrulha Patrimonial, que é uma importante ferramenta de auxílio para a segurança pública e agora conta com duas motos, dois carros e duas caminhonetes, além de uma equipe composta por profissionais dedicados e capacitados.