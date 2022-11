Pavimentação na Fazendinha fortalecerá o desenvolvimento na região

A Prefeitura de Rio Negro está realizando a pavimentação em bloco sextavado na estrada Darci Braz de Oliveira, no Distrito da Fazendinha. A primeira fase da obra já foi concluída. A nova etapa iniciou neste mês de novembro.

A pavimentação na Fazendinha fortalecerá o desenvolvimento que é constante na região. Ao todo estão sendo investidos R$ 1.002.062,38 através de convênio com o Governo do Estado do Paraná – Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

As obras – numa extensão de 1.260 metros – estão sendo realizadas pela empresa Hammer Construções e Incorporações LTDA, através do processo de licitação nº 88/2022, na modalidade de concorrência pública nº 004/2022. Foi feita a correção do nivelamento e abaulamento, bem como a limpeza de sarjetas ao longo de toda a extensão do trecho. Após a regularização da base, foi iniciado o assentamento dos blocos sextavados manualmente uma a uma de modo a encaixar perfeitamente sem deixar fugas.