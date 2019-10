Peça de teatro em Rio Negro vai contar a história da imigração no Paraná

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quinta-feira, dia 24, às 15h, o Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, através do Circuito Sesi Cultura, vai receber a peça de teatro ‘Menestrel Conta a História da Imigração no Paraná’. A apresentação será em comemoração ao Dia da Criança e terá entrada franca.

A peça mostra como grupos de diversas etnias contribuíram na formação cultural do Paraná, trazendo para cá suas tradições, crenças, trejeitos, modos de produção e sabedoria popular, fazendo com que o estado criasse uma identidade marcada pela diversidade cultural. A saga é contada a partir da magia do teatro de sombras, conduzida por atores, menestréis e saltimbancos.