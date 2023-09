Pense fora da caixa reúne mais de 200 alunos do ensino médio de Rio Negro

O evento “Pense Fora da Caixa”, realizado no último dia 30 de agosto no Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul da Prefeitura), reuniu mais de 200 jovens para discutir sobre empregabilidade, uma preocupação crescente entre jovens que se preparam para ingressar no mercado de trabalho.

As palestras e painéis abordaram as habilidades e competências essenciais e necessárias para se destacar no cenário profissional atual. O evento contou com um time de palestrantes composto por Mariane Nicoloso, Superintendente de Gestão de Gente na Global Estratégias Financeiras, Gicele Wormsbecher, professora e gestora da Uninter e Débora Rodrigues, que compartilhou sua trajetória de vida e empreendedorismo, além da apresentação das entidades de capacitação do município, programas de incentivo à educação e empreendedorismo.

Promovido pela Prefeitura de Rio Negro, Uninter, Talentos Riomafra, com apoio da Escola Canal C, Senai e SENAC, com objetivo de despertar o interesse dos alunos por carreira e futuro, o evento também foi uma oportunidade para os jovens conhecerem as entidades de capacitação do município e as oportunidades que elas oferecem.