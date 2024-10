Perfuração de poço artesiano será realizada no Retiro Bonito em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, fará a contratação do serviço de perfuração de um poço artesiano no Retiro Bonito, no terreno da associação de moradores daquela localidade.

A autorização para o início da licitação já foi assinada pelo prefeito James Karson Valério, que esteve reunido com o líder comunitário Francisco Veiga para dar a boa notícia. Diversas famílias daquela região serão beneficiadas.

A obra terá o valor máximo de R$ 101.648,82. O edital do processo licitatório prevê, por exemplo, a perfuração do poço tubular profundo de 250 metros e o teste de vazão de 24h, nível estático e dinâmico.

A contratação é de grande interesse público, pois o poço artesiano é perfurado com o objetivo de captar a água que se encontra nos lençóis freáticos e nos aquíferos. Essa água armazenada no subsolo está infiltrada em rochas e sedimentos em grande profundidade ou se encontra no lençol freático próximo à superfície. Em geral é uma água com melhor qualidade física, química e biológica.

A ação também será um bom investimento para o município, já que as obras de perfuração de poços têm curto período de duração. Comparado às outras formas de captação de água, esse tipo de obra possui um menor impacto ambiental e se caracteriza por um bom investimento em longo prazo.