Perguntas frequentes sobre a enchente em Rio Negro

A enchente está na minha rua, devo realizar o cadastro?

✠Sim, se a água está chegando próxima a sua residência você deve realizar o cadastro.

Compareça com documentos no Ginásio de Esportes José Muller ou entre em contato com a Defesa Civil no WhatsApp (47) 99171-1778.

O serviço de retirada e transporte de móveis é pago?

✠Não, o serviço é completamente gratuito e fornecido pela Defesa Civil e por voluntários.

Para realizar o cadastro de remoção compareça com documentos no Ginásio de Esportes José Muller ou entre em contato com a Defesa Civil no WhatsApp (47) 99171-1778.

Como solicitar a remoção e transporte de móveis?

✠Para solicitar a remoção de móveis é necessário entrar em contato no WhatsApp da Defesa Civil (47) 99171-1778 ou comparecer no Ginásio de Esportes José Muller. A remoção é gratuita.

Como saber em qual nível o rio está?

✠Acesse o site rionegro.pr.gov.br e clique em “Monitoramento Nível Rio Negro”.

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel. Para realizar o cadastro de remoção e transporte de móveis ou em caso de emergência compareça com documentos no Ginásio de Esportes José Muller ou entre em contato com a Defesa Civil no WhatsApp (47) 99171-1778.

⚠️ A Defesa Civil de Rio Negro está em alerta constante. Uma central de atendimento é mantida para organizar as demandas.

Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.