Personagens infantis do Circo Social estiveram na Feira de Páscoa de Rio Negro

Na tarde deste domingo (18), voluntĆ”rios do Circo Social marcaram presenƧa na tradicional Feira de PĆ”scoa de Rio Negro, que neste ano foi realizada na Avenida Rio de Janeiro. Diversas personagens infantis estiveram Ć disposiĆ§Ć£o do pĆŗblico para fotos, deixando o evento ainda mais divertido e memorĆ”vel. Entre as atraƧƵes estava o Coelhinho, que valorizou ainda mais o tema principal do evento.

Para conhecer o projeto e acompanhar as realizaƧƵes, basta acessar o siteĀ www.circosocial.orgĀ ou curtir a pĆ”gina no Facebook:Ā www.facebook.com/projetocircosocial