Pesquisador resgata conteúdos inéditos do seminário de Rio Negro

Desde 2005 o jornalista e escritor rio-negrense Ever Lisboa vem coletando informações sobre o histórico seminário de Rio Negro-PR. As pesquisas iniciaram quando ele tinha 16 anos de idade e era estagiário na Prefeitura, que desde 1999 ocupa o local criado pelos franciscanos.

“Eu já passei mais da metade da minha vida pesquisando com muita dedicação sobre esse local que tanto admiro. O resultado desse trabalho todo será formidável”, afirmou o pesquisador.

Os materiais foram obtidos em locais de diversas regiões do Brasil e também do exterior onde Ever possui contatos profissionais, como o Vaticano.

Em breve os conteúdos serão publicados em dois projetos pessoais sem fins lucrativos que o pesquisador está desenvolvendo com o objetivo de preservar ao máximo a história deste importante local: no “Memorial do Seminário” e também em seu novo livro “A história do seminário de Rio Negro”.

O projeto do Memorial do Seminário consiste, inicialmente, num site especial criado pelo próprio Ever Lisboa para divulgar a história e demais informações do local. Já o livro será lançado em breve e terá mais de 3.500 páginas. A obra será dividida em volumes que estarão à disposição dos leitores em um box especial. O público poderá ler o livro na biblioteca pública sem nenhum custo, ou então adquirir o box a preço de custo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ever Lisboa nasceu em 1988 em Rio Negro-PR. É formado em Sistemas de Informação e possui mais de 17 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação, sendo empreendedor na área de comunicação digital desde 2007. Também possui pós-graduação na área de Administração e Psicologia Organizacional. Possui registro profissional de jornalista desde 2010 (MTb 3816/SC) e registro de historiador (0016/PR). É autor de quatro livros e de diversas pesquisas históricas que são publicadas em seu site pessoal: www.everlisboa.com.br