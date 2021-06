Pessoas com 58 anos sem comorbidades serão vacinadas nesta quinta-feira em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A cidade de Rio Negro divulgou o cronograma da vacinação (primeira dose) contra a Covid-19 para o público de 58 anos de idade completos sem comorbidades.

A vacinação ocorrerá na quinta-feira, dia 17, das 09 às 11h30 no Ginásio de Esportes José Müller (popular XV de Novembro).

Outros grupos prioritários também serão vacinados neste dia. Confira na imagem abaixo.

Importante: pacientes com comorbidade devem ter seu cadastrado realizado previamente na unidade de saúde de referência.

Pessoas com 51 e 52 anos serão vacinadas nesta semana em Mafra

O Município de Mafra avança na vacinação contra COVID-19. Após realizar no último sábado um Dia D de vacinação, iniciou a semana aplicando a primeira dose em pessoas com 54 anos.

Nesta terça-feira, dia 15, as ESFs com sala de vacina estão vacinando também pessoas com 53 anos.

Nos dias 17 e 18 de junho as ESFs já estarão vacinando também pessoas com 51 e 52 anos.

O Prefeito Emerson Maas disse estar feliz em repassar essas informações positivas e agradeceu a todos os profissionais envolvidos na luta contra a COVID.

Idades Dias de vacinação Locais 53 e 54 anos 15 e 16 de junho ESFs 51 e 52 anos 17 e 18 de junho ESFs