Pilas Park está na Festa da Colonização de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Pilas Park estreia nesta sexta-feira (11) às 20h na Festa da Colonização de Rio Negro com diversão garantida para toda a família. Entre as atrações estão: barco viking, carrinho de choque, sking dance, twister, montanha russa centopeia, mini fusca, Dumbo e tobogã. Os ingressos para os brinquedos serão vendidos na bilheteria do parque.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, onde será realizada a festa, fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9