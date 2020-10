Piracema inicia em novembro; confira as regras para pesca

A Polícia Militar Ambiental Planalto Norte divulgou informações sobre a Piracema. Leia na íntegra:

O período da PIRACEMA, período de defeso nos rios e lagos da Bacia do rio Paraná que contempla os rios da nossa região, por exemplo: Rio Canoinhas, Rio Negro e Rio Iguaçu, terá início somente no dia 1º de novembro e se estenderá até o dia 28 de fevereiro de 2021, conforme Instrução Normativa do IBAMA n.025/2009.

Esse período é conhecido como fase de “defeso”, termo utilizado para explicar a medida que defende os seres aquáticos nos momentos de maior vulnerabilidade das espécies, quando estão em fases de fecundação e desenvolvimento.

Neste período só é permitida a pesca de peixes exóticos e na modalidade desembarcado e utilizando linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha.

Exemplos de exóticos permitidos à pesca: black-bass, carpa, tilápias bagre-africano;

Não é permitida a pesca dos seguintes peixes: LAMBARI, TRAÍRA, DOURADO, SAICANGA, entre outros nativos.

PIRACEMA

A piracema é o período em que os peixes sobem para a cabeceira dos rios para realizar sua reprodução.

A piracema é um fenômeno que ocorre com diversas espécies de peixes ao redor do mundo. A palavra vem do tupi e significa “subida do peixe”. O processo recebe esse nome porque, todos os anos, eles nadam rio acima para realizar a desova.

Durante a piracema, os peixes nadam contra a correnteza. Esse processo é extremamente importante para o sucesso reprodutivo, uma vez que o esforço físico aumenta a produção de hormônios e causa a queima de gordura. Os testículos dos peixes machos nesse período aumentam de tamanho, ficando repletos de sêmen.

No momento da fecundação, que ocorre externamente, a fêmea lança óvulos na água, enquanto o macho lança os espermatozoides diretamente sobre eles. Após esse momento, os peixes descem novamente o rio. Vale destacar que ovos e larvas também fazem a viagem no sentido contrário ao da piracema enquanto amadurecem. No nosso país, esse processo ocorre nas épocas de chuvas de verão, que causam o aumento do nível dos rios. Nessa época também ocorre um aumento da temperatura da água e do ar.

Um grande obstáculo à piracema é a presença de barragem. Os peixes, ao tentarem subir o rio, encontram esse obstáculo e, muitas vezes, ferem-se gravemente, além de ficarem muito exaustos. É nesse momento que muitos predadores se fartam de alimento. Mesmo quando os peixes conseguem se reproduzir, as larvas e ovos não conseguem sobreviver nos reservatórios. Além disso, há as turbinas que podem causar a morte tanto dos peixes quanto dos ovos e larvas.

Vale destacar que, geralmente, as barragens apresentam sistemas para a transposição de peixes com a finalidade de diminuir os impactos relatados. Esses sistemas consistem normalmente em uma espécie de escada que facilita a subida e descida dos peixes. Essa escada foi bastante útil nos países do Hemisfério Norte, entretanto, nos países da América do Sul, não teve tanto sucesso.

Pesquisas sugerem que a escada para peixes poderia favorecer a extinção desses animais, pois cardumes inteiros seriam atraídos para locais relativamente pobres. Alguns pesquisadores concluíram que, em algumas dessas barragens, os peixes sobem o rio, porém não descem. Isso porque o ambiente pós-barragem não é adequado para desova e nem para o desenvolvimento de alevinos.

Fonte: Site Brasil Escola. Texto de Vanessa dos Santos (Graduada em Biologia)