Pista de Skate “Osmar Ernesto Fischer” é inaugurada em Rio Negro

A grande Pista de Skate “Osmar Ernesto Fischer” de Rio Negro foi inaugurada na tarde desde domingo após receber obras de revitalização. O local foi denominado através do Decreto nº 137/2024, assinado pelo prefeito James Karson Valério.

A solenidade teve a presença de autoridades, familiares e amigos do homenageado e de skatistas que testaram e aprovaram a qualidade da obra ao realizarem diversas manobras radicais.

Com a revitalização do local foram garantidos todos os elementos destinados à prática segura do esporte pelos skatistas de Rio Negro e de toda a região. A pista terá grande importância para o fortalecimento dessa prática esportiva que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Novos talentos no skate podem surgir em nosso município através deste importante espaço esportivo.

A pista fica localizada na Praça Esportiva Mari Laís de Andrade, na Rua Mato Grosso. Ela possui uma área aproximada de 296,70 m² e recebeu manutenções no piso, rampas e arquibancadas. Com a estrutura será possível realizar grandes competições.

O local também recebeu um sistema de iluminação, câmeras de videomonitoramento e Internet livre. Pinturas com a arte do grafite feitas pelo artista local Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como “Moska”) deixaram a pista ainda mais bonita.