Pista de skate revitalizada de Rio Negro é entregue para a população

Na noite desta terça-feira as obras de revitalização da grande pista de skate de Rio Negro foram entregues para a população. Porém, mais aprimoramentos serão realizados em breve no local. Durante a entrega das obras os praticantes do esporte sugeriram algumas mudanças necessárias para tornar a pista ainda melhor. A inauguração deve ocorrer no mês de novembro.

A pista fica localizada na Praça Esportiva Mari Laís de Andrade, na Rua Mato Grosso. Ela possui uma área aproximada de 296,70 m² e recebeu manutenções no piso, rampas e arquibancadas. Nos últimos anos o local teve um desgaste causado pela ação do tempo e também pelas grandes inundações que atingiram aquela região.

Com a revitalização do local foram garantidos todos os elementos destinados à prática segura do esporte pelos skatistas de Rio Negro e de toda a região. A pista terá grande importância para o fortalecimento dessa prática esportiva que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil. Novos talentos no skate podem surgir em nosso município através deste importante espaço esportivo.