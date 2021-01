Plano Diretor de Rio Negro é sancionado

Na tarde da √ļltima quarta-feira (20), o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, sancionou as Leis que comp√Ķe o Plano Diretor do Munic√≠pio de Rio Negro.

O Plano Diretor √© um conjunto de leis e diretrizes que estabelecem pol√≠ticas p√ļblicas para o desenvolvimento e expans√£o urbana aplicados no munic√≠pio durante os pr√≥ximos 10 anos. Seu principal objetivo √© o crescimento planejado e ordenado, respeitando as caracter√≠sticas do munic√≠pio, ocupa√ß√£o adequada do territ√≥rio e premissas de qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

O documento tamb√©m contempla o Plano de A√ß√£o e Investimentos que prev√™ metas de curto, m√©dio e longo prazo, que nortear√£o as a√ß√Ķes da Administra√ß√£o Municipal e permitem um controle frequente destas a√ß√Ķes, com a possibilidade tamb√©m de revis√Ķes, caso constatada a necessidade.

A nova vers√£o √© uma revis√£o do antigo Plano Diretor e come√ßou a ser desenvolvida em 2019. Atrav√©s da contrata√ß√£o de empresa especializada, seu desenvolvimento foi coordenado por uma equipe t√©cnica municipal. Tamb√©m contou com uma Comiss√£o de Acompanhamento, participa√ß√£o da Sociedade Civil Organizada e do Poder Legislativo Municipal. Audi√™ncias P√ļblicas tamb√©m foram realizadas visando √† participa√ß√£o popular no desenvolvimento do Plano Diretor.

Durante a assinatura das Leis que comp√Ķe o Plano Diretor o prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, que presidiu a Comiss√£o de Acompanhamento durante a execu√ß√£o dos trabalhos, destacou a import√Ęncia da revis√£o do documento atendendo as necessidades do munic√≠pio conforme seu crescimento. ‚ÄúBuscamos um desenvolvimento adequado, que respeite as caracter√≠sticas da cidade e preserve a qualidade de vida da nossa popula√ß√£o. A partir da elabora√ß√£o deste Plano Diretor poderemos controlar as metas e objetivos tra√ßados e investir nas principais necessidades do munic√≠pio‚ÄĚ, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As principais mudan√ßas constam no zoneamento municipal e nos par√Ęmetros de uso e ocupa√ß√£o do solo urbano, que permitem um maior desenvolvimento e flexibiliza√ß√£o das atividades e a√ß√Ķes, conforme demanda analisada pela equipe.

O Plano Diretor √© composto por quatro Leis: a Lei Complementar n¬ļ 43/2021 que institui as Diretrizes do Plano Diretor, observando as necessidades socioecon√īmicas, ambientais, instrumentos, planejamentos e defini√ß√Ķes necess√°rias. Lei Complementar n¬ļ 44/2021 que disp√Ķe sobre o Ordenamento Territorial do Munic√≠pio, que define o macrozoneamento municipal, o per√≠metro urbano da sede e dos distritos, a √°rea de urbaniza√ß√£o espec√≠fica, o sistema vi√°rio, o zoneamento, os par√Ęmetros de uso e ocupa√ß√£o do solo e o parcelamento do solo. Lei Complementar n¬ļ 45/2021 que disp√Ķe sobre o C√≥digo de Posturas do munic√≠pio, que rege toda a utiliza√ß√£o, cuidados e condutas que devem ser observadas quanto √† ocupa√ß√£o da cidade. Lei Complementar n¬ļ 46/2021 que institui o C√≥digo de Obras e Edifica√ß√Ķes, que regula todas as constru√ß√Ķes e obras realizadas no munic√≠pio.