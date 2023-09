Plantio de árvores nativas é constante em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro realiza ações durante todo o ano com foco na preservação ambiental. Entre as ações está o plantio de mudas nativas que são cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal), que produz mudas de espécies nativas e frutíferas da região visando a recuperação de áreas degradadas.

O viveiro municipal também cultiva mudas de flores com o objetivo de aperfeiçoar o paisagismo em praças públicas, jardins e canteiros do município, além do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Recentemente uma ação foi realizada em uma área degradada no bairro Passa Três. Somente neste local foram plantadas 50 mudas. Outra ação de plantio de mudas de árvores nativas ocorreu na última semana no antigo aterro sanitário de Rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, também desenvolve o projeto “Araucárias no Seminário” utilizando a técnica de enxertia, que gera uma árvore mais produtiva e em menos tempo.

Aproximadamente 60 mudas de Araucária – que foram cultivadas pelo Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal) – foram plantadas para receberem a enxertia. Elas são chamadas de Cavalo ou “porta-enxerto”.

A Prefeitura de Rio Negro utilizou uma área do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, ao lado do viveiro, para este plantio inicial e posterior realização do procedimento de enxertia. Depois as árvores serão remanejadas em definitivo para outra área dentro do parque.

O objetivo do Araucárias no Seminário é fortalecer ainda mais a preservação da Araucária em Rio Negro. Para a aplicação do projeto a Prefeitura recebe a orientação da equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná – IAPAR-EMATER.

O Município de Rio Negro tem compromisso firmado com o meio ambiente. Recentemente, durante o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, realizado em Curitiba, o prefeito James Karson Valério assinou um protocolo de intenção para a ampliação do Selo Clima Paraná, que reconhece as empresas que reduzem ou compensam suas emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, Rio Negro já desenvolve diversas ações em prol da preservação do meio ambiente, como a coleta seletiva, reciclagens de resíduos e pneus, coleta de embalagens vazias de agroquímicos, limpeza de rios e plantio de árvores nativas, processo de compostagem, sequestro de carbono na agricultura, cujo benefício principal é a redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, entre outras ações que são realizadas através de importantes parcerias relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança, mostrando que o município de Rio Negro mantém e fortalece cada vez mais a responsabilidade socioambiental.