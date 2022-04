Polícia Militar de Rio Negro alerta comerciantes sobre novo golpe aplicado na região

A Polícia Militar de Rio Negro alerta os comerciantes da região sobre alta incidência de nova modalidade de golpe. O criminoso, se valendo no número de WhatsApp do estabelecimento, entra em contato com o proprietário se apresentando como integrante de organização criminosa, e tentando haver valores que seriam relativos a entorpecentes apreendidos por suposta denúncia feita pelo comerciante.

A ameaça não é real, e tem por objetivo apenas a coação. A Polícia orienta que não se respondam as mensagens, mas sim se bloqueie e denuncie o número telefônico do criminoso, com a lavratura de boletim de ocorrência no endereço www.delegaciaeletronica.pr.gov.br

