Polícia Militar esclarece sobre a suposta tentativa de sequestro de crianças

Nesta sexta-feira a Polícia Militar divulgou nas redes sociais uma nota sobre a suposta tentativa de sequestro de crianças. Leia na íntegra:

Na quinta-feira, 22/08, surgiram nas redes sociais relatos de uma suposta tentativa de sequestro de duas crianças na área central de Rio Negro. A informação dizia que indivíduos em um veículo teriam tentado levar as crianças, que fugiram e buscaram ajuda em uma loja local.

Após apuração dos fatos realizada pelo serviço de inteligência da PM de Rio Negro e análise das câmeras de monitoramento, foi confirmado que não houve tentativa de sequestro. Na verdade, as crianças, ao perceberem a aproximação de indivíduos alcoolizados na via, lembraram da orientação dos pais para evitar contato com estranhos e, de maneira exemplar, buscaram refúgio em uma loja próxima, pedindo ajuda.

Essa situação ressalta a importância da educação preventiva dada pelos pais, que foi fundamental para que as crianças soubessem como agir de forma segura. Embora o fato tenha sido um mal-entendido, a atitude das crianças foi correta e deve ser valorizada como um exemplo de comportamento em situações de risco.

Não houve a presença de sequestradores nem de qualquer veículo envolvido. É fundamental verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las para evitar alarme desnecessário.

Desejamos um ótimo fim de semana a todos.

Polícia Militar de Santa Catarina

Preservar a ordem, proteger a vida.

12º Comando Regional – Jaraguá do Sul

3º Batalhão – Canoinhas

14º Batalhão – Jaraguá do Sul

23º Batalhão – São Bento do Sul

38º Batalhão – Mafra

Emergência? Ligue 190 Use o app PMSC Cidadão