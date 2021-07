Policiais de Rio Negro que salvaram pescador no rio Negro serão homenageados pela Câmara

Os soldados Clemerson Santos Correia e Soldado Jefferson Ningeliski receberão Votos de Louvor e Congratulações

Em reconhecimento ao ato de bravura dos policiais militares Clemerson Santos Correia e Soldado Jefferson Ningeliski, que no último dia 28 de junho, salvaram a vida do pescador Jonas Barbosa da Fonseca que se afogava no rio Negro, os vereadores rionegrenses aprovaram na última sessão ordinária uma moção para que seja concedido aos votos de louvor e congratulações aos dois PM´s.

Na justificativa os vereadores descrevem como foi feito o salvamento: “Na fria e chuvosa manhã de segunda-feira do dia 28 de junho de 2021, os referidos policiais estavam indo verificar uma situação de furto na Vila Paraná, quando no caminho foram abordados por uma mulher que informou que ouviu gritos de socorro vindo da mata. Os policiais saíram correndo da viatura e adentraram por um carreiro em direção ao rio, avistando um homem, depois identificado por Jonas Barbosa da Fonseca, que estava se afogando. Os soldados imediatamente entraram no rio para resgatá-lo. Quando o Soldado Ningeliski se aproximou de Jonas, este ficou inconsciente e submergiu. Ningeliski conseguiu resgatá-lo e com o auxílio do Soldado Clemerson, com muito esforço, diante da situação adversa do local, tiraram-no do rio iniciando os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e via rádio solicitaram o apoio do Corpo de bombeiros conseguindo reanimá-lo em seguida. Com a chegada dos Bombeiros, todos foram encaminhados ao hospital em razão da hipotermia. Jonas reconhece que se não fosse pela ação dos policiais teria morrido”.

O homenagem de votos de louvor e congratulações é uma declaração por escrito que afirma que alguém é digno de elogio por parta de Câmara Municipal. Em Rio Negro o reconhecimento está previsto no regimento interno da casa de leis.