Ponte do Lageado dos Vieiras recebeu reforma

Nesta semana foram realizados reparos na ponte do Lageado dos Vieiras, divisa com o município de Rio Negrinho-SC. A prefeitura de Rio Negro ficou responsável pelas grades laterais e a prefeitura do município catarinense cuidou dos reparos no piso. Os pequenos reparos se faziam necessários, pois traziam riscos aos usuários, principalmente pedestres. A parte dos serviços que couberam à Rio Negro foram coordenados pela Subprefeitura do distrito, e a secretaria de obras de Rio Negrinho cuidou dos concertos na pista.

A ponte tem um grande tráfego de veículos diariamente e requer manutenções frequentes. Esta ponte foi totalmente reconstruída após as enchentes de 1983, pois foi totalmente destruída, inclusive com um trágico acidente que vitimou um caminhoneiro, que caiu no rio por não visualizar a sinalização de que não existia mais a ponte no local. Na época a reconstrução foi alcançada através de lideranças de Rio Negro, com apoio do deputado Reinhold Stephanes.