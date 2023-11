Ponte do Lageado está liberada para o tráfego de veículos

A ponte havia sido interditada devido às inundações recentes

Devido às inundações ocorridas recentemente, no dia 13 de outubro a Ponte do Lageado que liga Rio Negro-PR a Rio Negrinho-SC foi interditada para garantir a segurança da população e evitar possíveis danos à infraestrutura. Desde então vistorias técnicas foram realizadas e nesta quarta-feira a ponte já está liberada para o tráfego de veículos.

As vistorias foram realizadas por representantes dos departamentos de engenharia das prefeituras de Rio Negro e Rio Negrinho, nas quais foram vistoriados os elementos estruturais que compõem a supraestrutura e a infraestrutura da referida ponte.

Foi constatado que não há nenhuma inconsistência estrutural, além do desgaste natural da pista de rolamento devido à idade físico funcional da ponte. Há apenas a necessidade de reparos no guarda corpo da lateral esquerda da ponte, assim como na saída da passarela que sofreu ação de erosão do material de aterro da cabeceira.

Após o retorno do nível do rio à sua normalidade, foi realizada nesta terça-feira (21) uma nova vistoria, quando então puderam ser observados os elementos que compõem a infraestrutura da ponte, que é composta por cabeceiras em concreto armado e pilar central executado com pedras do tipo paralelepípedos maciços, sobre os quais se encontram apoiados os elementos da supraestrutura, sendo que em nenhum deles pode-se visualizar qualquer tipo de inconsistência ou mesmo indícios de fadiga na sua estrutura.

Conforme as constatações, bem como a necessidade de resguardar a integridade física das pessoas que se utilizam a ponte, ficou definida a liberação imediata da pista de rolamento para a passagem de veículos pesados e também da passarela junto à lateral direita (sentido Rio Negro a Rio Negrinho) e interdição temporária da passarela junto à lateral esquerda (sentido Rio Negro a Rio Negrinho), até que sejam executadas os devidos reparos junto àquela cabeceira.

A Ponte do Lageado possui uma estrutura pré-moldada em concreto armado com 40 metros de extensão e uma pista de rolamento com largura aproximada de 5 metros com apoio central sobre pedras do tipo paralelepípedos.