A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, comunica que a ponte localizada no Retiro Bonito II, próxima ao Cunhupã e Campina Bonita, está interditada para reformas.

A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas. Para quem mora no Retiro Bonito II, o acesso alternativo é pela BR-116 sentido Roseira. Para quem mora no Cunhupã e Campina Bonita, a rota alternativa é a saída até a BR-116 no pedágio.