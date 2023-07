Ponte entre a Lapa e Campo do Tenente terá tráfego liberado na segunda-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, vai liberar o tráfego de veículos na ponte sobre o Rio da Várzea, na PR-427, entre a Lapa e Campo do Tenente, na segunda-feira (10), às 13h.

A obra de arte especial atualmente está na etapa final de uma reforma em suas estruturas metálicas e de concreto, visando garantir mais segurança ao usuário e mais décadas de utilização – é uma ponte centenária.

Levando em consideração as suas características, poderão circular sobre ela veículos de passeio e veículos pesados com no máximo 5 metros de altura, 3,3 metros de largura e 45 toneladas.

Nesta semana foi finalizada a instalação do novo gradil metálico no tabuleiro, substituindo as antigas placas de concreto, e estão sendo instaladas as defensas metálicas. Após a liberação do tráfego, os trabalhos prosseguem, concentrados na nova passarela de pedestres, sinalização e pintura, entre outros, com conclusão total até o final do mês.

A obra incluiu também a limpeza e tratamento de todos os elementos metálicos em não conformidade; novas lajes de transferência em ambos os lados da ponte, bem como novo pórticos de proteção em suas entradas; e tratamento da coluna inferior e da coluna central, todos já executados. O investimento é de R$ 3.911.083,31.

PONTES – As obras de manutenção fazem parte de um pacote de investimento para reformar 195 pontes, viadutos e trincheiras em todas as regiões do Paraná, o maior da história do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões. No total, são 20 contratos licitados, com 19 já assinados.