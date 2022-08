A ponte localizada entre as comunidades de Lençol e Rio Preto do Sul, divisa entre Rio Negro e Mafra-SC está novamente liberada para o tráfego.

Após as chuvas intensas da última semana que causaram danos em sua estrutura, a ponte precisou ser interditada. Com a melhora do tempo, as equipes das Secretarias de Obras avaliaram a estrutura e realizaram os reparos necessários, com segurança.

A ação contou com a integração entre as equipes dos dois municípios.