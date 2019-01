Ponte interditada em Rio Negro causa transtorno e indignação a moradores

Moradores da localidade da Fazendinha em Rio Negro não estão nada satisfeitos com a administração municipal. A insatisfação é devido a interdição da ponte – velha – que faz a ligação do município com à Lapa e a demora na conclusão da nova ponte em concreto. Impedidos de passarem pelas pontes os moradores precisam usar um caminho alternativo que fica a 30 km de distância

Os moradores indignados protestam contra o executivo municipal e contra os vereadores, também nas redes sociais. Eles perguntam onde estão os responsáveis pela obra da nova ponte e sobre a fiscalização dos serviços?

Um morador desabafou nas redes sociais com o seguinte post: “…A verba… o vento levou …. agora ponte interditada por duas valas. Cadê os responsáveis? O povo sofrendo sem passagem e nem o vereador que anda fiscalizando os interiores sumiu…? Prefeito não se manifesta, lógico último mandato… aguardar logo vai bater nos portões indicando o próximo…”

Uma das moradoras da localidade, indignada questiona: “É uma calamidade o povo ter que passar por isso. Muitos precisam trabalhar e agora não podem. Quem vai pagar as contas do povo?”.

A ordem de serviço para início das obras da nova ponte foi assinada em junho do ano com a presença dos prefeitos de Rio Negro, Milton Paizani, e da Lapa, Paulo Furiatti, secretários municipais, vereadores e do deputado estadual Alexandre Curi. O valor anunciado da obra foi de R$ 600 mil e o prazo de execução de seis meses, ou seja, a ponte deveria ter sido finalizada em dezembro.

Segundo a Prefeitura o atraso nos pagamentos fez com que os serviços de construção da nova ponte fossem suspensos, com isso atrasando o cronograma para sua finalização. Informa que o término da obra tem data prevista agora para o fim do mês de fevereiro ou mais tardar no início de março.

Sobre a ponte velha, a administração municipal diz que o tráfego de veículos pesados no local, que não respeitam as placas de alerta, condenaram a passagem. Além disto, a estrutura que sustenta a ponte, de madeira, está deteriorada e a ponte pode desabar.