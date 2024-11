Ponte interestadual e estrada municipal são inauguradas em Rio Negro

A Ponte Interestadual Celso Valério foi inaugurada na tarde desta quarta-feira (27) na localidade de Lageado das Mortes, próximo de Lençol. Ela está edificada sobre o rio Negro entre os municípios de Rio Negro-PR e Rio Negrinho-SC.

Em junho do ano passado o Município de Rio Negro e a Battistella Indústria e Comércio LTDA celebraram o Termo de Doação Sem Encargos da ponte que era de propriedade da empresa. Ela foi construída em 1987 e desde então é utilizada principalmente por trabalhadores da região e para o transporte de cargas de produções agrícolas. Neste ano a ponte recebeu a denominação através do Decreto nº 18/2024.

Na mesma tarde foi inaugurada a Estrada Municipal Augustinho Cubas Valério, situada na mesma região. A via possui 2.080,00 metros de extensão e foi declarada utilidade pública para fins de desapropriação amigável e a título gracioso, tendo como interveniente a empresa Renova Floresta.

Esta importante estrada também foi denominada neste ano através do Decreto nº 93/2024. Ela inicia no antigo “portão da Battistella” e termina sobre a ponte Interestadual do rio Negro, na divisa com o município de Rio Negrinho.

As inaugurações foram organizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral de Rio Negro. O evento teve a presença do prefeito James Karson Valério, de secretários municipais e servidores da Prefeitura, familiares dos homenageados e moradores da região. O vereador Marcelo Wotroba representou a Câmara de Vereadores.

Durante a solenidade o prefeito enalteceu a importância da ponte e da estrada. Também agradeceu aos familiares dos homenageados e as empresas envolvidas nas doações realizadas ao município, que geram grandes benefícios aos cidadãos daquela região.

Sebastião Valério, filho do senhor Augustinho Cubas Valério, fez o uso da palavra e agradeceu pela ação. Ele enfatizou o orgulho de presenciar a homenagem realizada e que a ponte foi um presente para a comunidade. Sebastião também agradeceu a Prefeitura e a empresa Battistella por todo o empenho e dedicação para oficializar a utilização da ponte.

O secretário de planejamento e coordenação geral de Rio Negro, Edson José Güenther, também destacou em seu discurso a importância da ponte, da estrada e dos trâmites realizados para que as vias se tornassem públicas beneficiando centenas de moradores da região. Edson, que é engenheiro civil, também valorizou a qualidade da ponte, destacando que ela possui uma estrutura superior a outras pontes existentes no município.

Uma cópia dos decretos foi entregue aos familiares dos homenageados. Todos os presentes participaram do ato de descerramento das placas.

Celso Valério

Nasceu em Mafra-SC no dia 25 de outubro de 1948. Residiu com seus pais na localidade de Rio Preto do Sul até os 25 anos de idade. Casou-se com Maria Aparecida Valério e passou a residir na localidade de Lençol, em Rio Negro. Eles tiveram dois filhos.

Iniciou seus trabalhos na Prefeitura como agente do saneamento básico, depois auxiliar e posteriormente técnico de enfermagem, até a sua aposentadoria. Durante toda a sua vida e trabalho vivenciou duas grandes virtudes: a paciência e humildade.

Atendia no posto de saúde, mas também em casa. Não tinha horas e nem fins de semana, pois prestava ajuda às pessoas no momento que elas precisassem: aplicando injeção, fazendo curativo, prestando socorro a doentes e gestantes, levando a hospitais, recolhendo bêbados das estradas, levando idosos à cidade para fazer seus documentos para adquirirem a aposentadoria. Foram inúmeras boas ações que ele fez, sendo que muitas delas a família nem chegou a saber. Dava uma atenção especial para as crianças, doentes e idosos.

Também fazia trabalho de veterinário, pois para as pessoas que não tinham acesso à cidade, trazia medicamentos e dava assistência para amenizar o sofrimento dos animais. Na igreja, foi ministro da Eucaristia e membro de várias diretorias. Gostava de realizar festinhas, como cavalgadas, reunir amigos e cantar nas rodinhas de gaita e viola.

Celso Valério faleceu com 64 anos de idade, deixando um grande legado para todos que o conheceram.

Augustinho Cubas Valério

Augustinho Cubas Valério, mais conhecido como Tinho, nasceu no dia 19 de novembro de 1928 em Rio Preto do Sul, no município de Mafra-SC. Foi morador da comunidade de Lençol. Foi casado com Catarina Isolde Valério e juntos tiveram dez filhos, dentre eles quatro homens e seis mulheres.

Sempre trabalhou pela comunidade, contribuindo com promoções e festas na escola e na igreja. Foi membro do Sindicato Rural de Rio Negro, lutando para garantir o desenvolvimento das pessoas e da comunidade.

Na década de 1980 a empresa Battistella tinha o projeto de construir uma ponte ligando Santa Catarina ao Paraná, mas neste local não existia estrada. As terras do lado do estado do Paraná eram da propriedade de Augustinho Cubas Valério, então começou a negociação do traçado da nova estrada no ano de 1986, mas com uma ressalva que essa estrada e a ponte pudessem ser usadas pela comunidade e os demais que também precisassem utilizá-las. E assim foi feito o acordo, sendo vendido o terreno, e no ano de 1987 construída a ponte.

Logo após a abertura da estrada e construção da ponte, por motivos fiscais e sanitários, o Estado bloqueou com um portão a passagem da comunidade, ficando a sua utilização somente para a empresa da Battistella.

Augustinho Cubas Valério faleceu no dia 23 de março de 2006 no Hospital Angelina Caron, em Curitiba.