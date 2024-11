Ponte interestadual será inaugurada em Rio Negro

Nesta quarta-feira (27), com início às 15h, será realizada a solenidade de inauguração da Ponte Interestadual “Celso Valério”, que está edificada sobre o rio Negro entre os municípios de Rio Negro-PR e Rio Negrinho-SC.

Toda a população está convidada para prestigiar essa ação que trará grandes benefícios para a região. A cerimônia ocorrerá na ponte, na localidade de Lageado das Mortes, próximo de Lençol. Confira a localização através do link: https://maps.app.goo.gl/AkRJ8UD3xTQnrfps7

No mesmo evento será inaugurada a Estrada Municipal “Augustinho Cubas Valério”, situada na mesma região. A via tem seu início no antigo “portão da Battistella”, com uma largura de 12 metros e comprimento de 2.080,00 metros de extensão. Seu término é sobre a ponte Interestadual do rio Negro, na divisa com o município de Rio Negrinho.

Em junho do ano passado o Município de Rio Negro e a Battistella Indústria e Comércio LTDA celebraram o Termo de Doação Sem Encargos da ponte que era de propriedade da empresa. A Battistella transferiu irrevogavelmente o domínio da ponte ao Município de Rio Negro.

Neste ano a ponte – que até então era chamada de Ponte Rio Negro –, recebeu a nova denominação através do Decreto nº 18/2024, assinado pelo prefeito James Karson Valério. Ela faz uma importante ligação entre os estados de Santa Catarina e Paraná. É composta por quatro pilares circulares de 100 cm de diâmetro e quatro pilares retangulares 80×60 cm, com as dimensões de 87,00 metros de comprimento, 9,00 metros de largura e 12,20 metros de altura, que totalizam uma área aproximada de 783,00 m².

O projeto original da ponte foi desenvolvido pelo engenheiro Yamada Sakamori em março de 1987. Levando em conta o projeto e a execução, foram preservadas ao longo do tempo as características da ponte, como os pilares, vigas, guarda-corpos e dimensões gerais.

A ponte é utilizada principalmente por trabalhadores da região e para o transporte de cargas de produções agrícolas. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, realizou a manutenção da estrada próxima à ponte. Esta importante estrada também foi denominada neste ano através do Decreto nº 93/2024.