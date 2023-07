Ponte Nova estará totalmente interditada nesta quinta-feira (dia 13)

Nos dias 13, 18 e 19 de julho, das 8h às 18h, a “Ponte Nova” receberá importantes obras de prevenção e por isso estará totalmente interditada para a passagem de veículos, exceto para a passagem dos ônibus do transporte coletivo e veículos de emergências.

A programação poderá ser alterada de acordo com as condições climáticas. É possível acompanhar as informações atualizadas no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br.

Trata-se de uma ação preventiva e não corretiva. Os benefícios serão para longo prazo. As obras na Ponte Interestadual Coronel Rodrigo Ajace, popularmente conhecida como “Ponte Nova”, fazem parte do projeto de revitalização do anel viário do Centro de Rio Negro.

MOTIVOS DA OBRA

O projeto para as obras de prevenção nesta importante ponte que faz a ligação entre Rio Negro-PR e Mafra-SC iniciou com a realização de uma vistoria com a equipe técnica do Paraná Cidade, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro.

Nesta vistoria constatou-se que toda a parte da infraestrutura da ponte encontra-se em perfeitas condições de uso e estabilidade. Não foi detectado nenhum tipo de infiltração ou fissuras significativas, por exemplo.

Porém, assim como todo elemento estrutural, principalmente uma obra especial como é a Ponte Nova, ela precisa de uma manutenção preventiva. Com uma eventual manutenção corretiva seria necessário interditar a ponte por vários dias ou até meses.

A substituição do recapeamento asfáltico da ponte será realizada para evitar o surgimento de grandes fissuras neste revestimento que podem gerar a infiltração de água que, consequentemente, pode trazer transtornos e problemas maiores em curto prazo.

MOTIVOS DA INTERDIÇÃO

A interdição visa a segurança de todos, pois haverá máquinas pesadas operando no local. Durante o trabalho de fresagem, por exemplo, existem partículas sólidas que são removidas e que ficam soltas e podem saltar causando danos físicos e/ou materiais aos munícipes.

Além disso, a ponte será totalmente interditada para a passagem de veículos nos três dias para que o serviço seja realizado com qualidade. No total serão 197 metros de obras na ponte.

As calçadas da ponte estarão liberadas para a passagem de pedestres com a devida atenção e segurança de todos. Essas passagens serão controladas pelo policiamento e pelo monitoramento de trânsito do município nas duas cabeceiras da ponte.

ROTAS ALTERNATIVAS

Neste período de interdição, dias 13, 18 e 19 de julho, das 8h às 18h, os munícipes poderão utilizar as seguintes rotas alternativas:

De Rio Negro para Mafra: a passagem poderá ser realizada pela BR-116.

a passagem poderá ser realizada pela BR-116. De Mafra para Rio Negro: a passagem de veículos leves poderá ser realizada pela Ponte Metálica ou pela BR-116.

É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR

O grande objetivo da realização das obras na ponte é aprimorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos de Rio Negro, Mafra e para quem trafega pelo local. São obras de grande importância levando em consideração a idade da ponte. A popular Ponte Nova foi inaugurada no dia 21 de fevereiro de 1969.

Serão três dias de obras, mas os benefícios serão mantidos por um longo tempo. Com o fim das obras a ponte terá um novo asfalto, nova pintura e muito mais segurança para todos.

“Pedimos a compreensão da população de Rio Negro e de Mafra. Isso é planejamento. Nós torcemos para que o mais rápido seja concluído a obra”, disse o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério. O prefeito também lembrou que em 54 anos a ponte nunca foi interditada para obras: “Não teve ação maior para interditar porque foi bem construída, mas faremos uma obra preventiva. A ponte da Lapa, por exemplo, foi interditada para obra corretiva, que levou meses de interdição. Em Riomafra a interdição será preventiva por três dias para manter a ponte por vários anos. Serão alguns dias de interdição para ter longos benefícios”.

A obra na Ponte Nova gera impacto no trânsito de Rio Negro e Mafra, por isso a Prefeitura está divulgando a informação em todos os seus meios de comunicação e também na imprensa local e regional para que a população se programe e verifique quais são as rotas alternativas.

A participação da população também é de grande importância para que a informação seja repassada ao máximo aos munícipes de Rio Negro, Mafra e região.