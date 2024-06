População conhece a Estação Experimental Florestal da UFPR em Rio Negro

Aproximadamente 70 pessoas participaram na manhã desta quarta-feira de uma visita guiada na Estação Experimental Florestal da UFPR em Rio Negro, também chamada de Fazenda Experimental de Rio Negro. O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

O prefeito James Karson Valério esteve presente no evento e durante o seu discurso destacou a importância do local para o município e para o fortalecimento da educação juntamente com a preservação ambiental. Também agradeceu e parabenizou toda a equipe do local pelos bons cuidados mantidos nesta importante área de Rio Negro.

Durante a visita os participantes tiveram uma grande aula de biologia com o professor Mário Fritsch e também com o professor Richardson Ribeiro, que é o coordenador do local. O senhor Adolfo Baungartner, que foi um dos primeiros funcionários do local, também passou diversas informações históricas aos visitantes.

Todos puderam conhecer a área toda. Foram horas de caminhadas com belas paisagens. Ao final da visita os presentes puderam participar de um delicioso café oferecido pela equipe da estação.

A área possui mais de um milhão de metros quadrados. O espaço foi criado em 1966 para a instalação de um campo experimental para ensino prático, atividades de extensão e pesquisas florestais. Desde então a fazenda mantém um dos maiores acervos de árvores do Brasil. Alunos e professores de diversas universidades do Brasil e de outros países utilizam a área para estudos. Na estação é possível encontrar mais de 160 pequenos talhões experimentais com diversas espécies de árvores para fins de pesquisa, ensino e extensão.

O local é coordenado pelo Departamento de Ciências Florestais e Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal, sob gerência do Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná.

Graças aos esforços da Universidade Federal do Paraná, a Estação Experimental de Rio Negro é uma unidade modelo no que se refere à manutenção de remanescentes florestais nativos e na condução de plantios experimentais de diversas espécies florestais.

A estação fica localizada na marginal da BR-116 (Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, nº 1442). O local recebe visitas de grupos. Para agendamentos basta entrar em contato com o coordenador Richardson Ribeiro: (47) 99962-9021 / e-mail prof.richard@gmail.com