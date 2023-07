População conhece as metas de investimentos em água e saneamento básico da Casan para Mafra

Os compromissos assumidos pela Casan para a renovação do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água potável e implantação de rede de esgoto no município, ações previstas para os próximos 10 anos, foi o tema da reunião realizada na noite de segunda-feira, dia 24, na Amplanorte. O contrato com a Casan venceu em 2019, mas a empresa continuou com as atividades de saneamento e de abastecimento de água.

A reunião foi uma solicitação feita pelo prefeito Emerson Maas, junto ao presidente da Casan, Laudelino de Bastos e Silva após as tratativas para a assinatura do novo contrato, como forma de promover a participação popular. Participaram além do prefeito e da vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, vereadores, funcionários da empresa e membros da sociedade civil organizada.

Conquistas para Mafra

O Prefeito explicou que a reunião serviu para mostrar todas as conquistas que serão obtidas com a renovação do contrato com a Casan nos próximos 10 anos. Destacou que agora, com a nova lei e atuação da agência reguladora, as metas apresentadas pela empresa terão a garantia de cumprimento. As principais conquistas são:

– Destinação de R$ 4 milhões para o município, divididos em 10 parcelas de R$ 400 mil, para projetos de revitalização do asfalto nas áreas da implantação da rede de esgotamento sanitário;

– Destinação de 5 % da arrecadação mensal da empresa para o Fundo Municipal de Saneamento Básico;

– Destinação de outros 5% da arrecadação mensal para o município para futuros reparos;

– Investimento de R$ 137.000.000,00, para ampliação sistema de esgotamento sanitário, até 2034;

– Investimentos de R$ 28.600.000,00 no sistema de abastecimento de água, com a ampliação da Estação de Tratamento de Água; projeto da nova adutora, ampliação do bombeamento da captação e instalação de novas bombas.

Plano investimentos

Na ocasião o diretor de operação e expansão da Casan, Pedro Joel Horstmann fez a explanação por parte da empresa, apresentando o plano de investimentos e mostrou as obras em andamento, como o serviço de esgotamento sanitário, previsto para conclusão dessa etapa (sub bacia 4) em dezembro de 2023 e dos novos reservatórios em conclusão. Reiterou sobre a garantia de execução das metas, e respondeu os questionamentos da população presente.