População de Rio Negro pode participar das oficinas técnicas do PDUI da RMC

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é um instrumento de planejamento urbano e regional que define orientações para assuntos como uso do solo, mobilidade, meio ambiente, habitação de interesse social e desenvolvimento social e econômico.

De 11 a 18 de dezembro, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) realizará as primeiras oficinas técnicas com o objetivo de construir o diagnóstico referente ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDUI-RMC).

Ao longo desses dias, serão promovidos seis eventos participativos, com início sempre às 14 horas, acontecendo ao mesmo tempo em três municípios estrategicamente selecionados como cidades-sede para essas oficinas.

O objetivo é aproximar a população do desenvolvimento do PDUI-RMC e, nesta fase, garantir a participação dos cidadãos metropolitanos na construção do diagnóstico da Região.

“Trata-se de um momento crucial do planejamento em que vamos ouvir a população para identificar os principais problemas e oportunidades da Região. Com isso, vamos planejar propostas mais eficientes para o desenvolvimento sustentável da RMC”, explica o diretor-presidente da AMEP, Gilson Santos.

Cada oficina terá um tema específico a ser discutido. Na segunda-feira, dia 11 de dezembro, será discutido o assunto “Planejamento Territorial e Uso do Solo”. Na terça-feira, 12, será debatida a temática “Meio Ambiente e Recursos Hídricos”. No dia 13, será abordado “Mobilidade Metropolitana”, e, no dia seguinte (14), “Habitação de Interesse Social”. Na sexta-feira (15), será sobre “Desenvolvimento Econômico e Turismo” e, na segunda-feira seguinte (18), o tema será “Desenvolvimento Social e Patrimônio Histórico”.

Para facilitar a ampla participação dos munícipes, a Região Metropolitana terá três cidades recebendo o mesmo evento. Os cidadãos são aconselhados a irem à oficina que abrangerá territorialmente o seu município de residência, para tratar especificamente da realidade local.

As populações de municípios da Região Sul serão atendidas em oficinas realizadas em Mandirituba, no Salão Social da Igreja Assembleia de Deus (Av. Paraná, 272 – Centro, Mandirituba/PR), que também receberá moradores de Rio Negro, Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Contenda, Lapa, Piên, Quitandinha e Tijucas do Sul. Excepcionalmente no dia 15/12, o local da oficina será no Vale Verde Pesca e Lazer (Estrada Rural Paraguai — Areia Branca dos Assis, Mandirituba/PR).

DINÂMICA – Os eventos terão início às 14h, com a apresentação dos temas prioritários do dia e a metodologia a ser seguida pelos participantes presentes no evento.

Após essa capacitação inicial, os participantes irão se envolver em dinâmicas de grupo, apontando os principais problemas e potencialidades da região, com o auxílio de perguntas-guias e mapas.

Ao final, será feita a transmissão em tempo real entre os municípios-sede, para que os grupos apresentem as sínteses dos resultados obtidos através das dinâmicas.

Assim, a população irá contribuir com o diagnóstico por meio de suas percepções acerca dos temas, identificando as situações prioritárias e relatando os pontos positivos e negativos da realidade onde vivem.

Para mais informações sobre as Oficinas Técnicas de Realização dos Diagnósticos Setoriais Prioritários e sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, acesse o site: www.pduirmc.com.br

* Com informações da AMEP