População faz protesto na Câmara de Vereadores por mais segurança em Rio Negro

Após a manifestação por mais segurança em Rio Negro realizada no último dia 22 (sexta-feira), a população foi até a Câmara de Vereadores na noite desta terça-feira (26), fazer mais um protesto para que sejam tomadas medidas imediatas para resolver a falta de segurança do município.

Com cartazes levantados em direção aos vereadores os manifestantes externaram a indignação com a falta de segurança no município.

Representando o grupo dois manifestantes usaram a tribuna da casa de leis solicitando que os vereadores atuem junto ao governo de estado atrás de uma solução para resolver a sensação de insegurança que vive a população de Rio Negro.

Após o uso da tribuna o grupo de manifestantes deixou o plenário e se concentrou na rua em frente Câmara onde recebeu apoio da população que passava pelo local.

Os manifestantes avisaram que estarão presentes em todas as sessões da Câmara até que algo de concreto para resolver o problema da falta de segurança seja feito pelos poderes públicos.

Interior do município também clama por mais segurança

Ainda na sessão da Câmara desta terça-feira um cidadã do interior do município também utilizou a tribuna para expor a falta de insegurança que a população está vivendo.

Valdirene Aparecida Augustin Ruthes disse não ter nenhum vínculo político, estava ali para representar os cidadãos que moram no interior do município, “[A]População com medo, interior passando por momentos de pânico e muita insegurança. Acabou aquele chimarrão na varanda da casa à noite, pois todos precisam se recolher e se trancar”, contou a todos.

Durante sua fala Valdirene relembrou casos de violência ocorridos no interior, destacando um crime de violência sexual contra uma idosa de 70 anos na localidade do Cunhupã. “Se isso tivesse acontecido com a mãe, esposa ou filha de vocês, como vocês iriam reagir”, questionou.

Ela ainda descreveu que a população está se sentindo abandonada pelo governo do estado, responsável direto pela segurança pública e do efetivo de policiais e que o prefeito e vereadores de responsabilidade em garantir o bem estar de todos. “Compreendemos ainda, que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Conselho de Segurança – Conseg, não são os responsáveis diretos pela segurança pública e tem anseios em melhorar a questão, mas, infelizmente, como se pode perceber, não está conseguindo resultados efetivos em cobrar essa responsabilidade do governo Estadual. De qualquer forma o poder público municipal representa toda a sociedade rionegrense e tem sim a responsabilidade de fazer algo para garantir o bem-estar da população, inclusive e especialmente em relação à segurança, pois sem segurança não é possível que o comercio se desenvolva plenamente, que as pessoas possam viver em paz, que os produtores rurais possam trabalhar despreocupados”, apontou.