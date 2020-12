População quer viaduto no trevo da Norte Fios na BR-116

Uma reivindicação antiga da população que mora nos bairros Vila Zelinda, Bairro Alto e Vila São Judas Tadeu é da construção de um viaduto ou de uma trincheira no km 210 da BR-116, entre a rua marginal av. Gal. Plínio Tourinho e av. Afonso Petschow, local conhecido como trevo da Norte Fios ou Trevo da Morte (também conhecido como trevo da Faquivali).

Os moradores destas localidades reclamam constantemente do perigo em atravessar esse trecho da BR-116. Segundo eles Arteris Planlato Sul executou ações com objetivo de aumentar a segurança e diminuir o número de acidentes no local, mas as medidas não tem sido suficientes.

Eles também pedem que sejam realizados estudos para a implementação de uma ciclovia no trecho, aumentando assim a segurança para as pessoas que usam a bicicleta como meio de locomoção para o irem e vir do trabalho.

Requerimento na Câmara

Na última semana os vereadores aprovaram um requerimento à Arteris Planalto Sul solicitando a construção de trincheira ou viaduto no local.

Na justificativo do requerimento eles apontam que medidas já foram tomadas, porém não estão sendo suficientes para diminuir os número de acidentes naquele trecho da rodovia: “Diante do intenso movimento da Rodovia BR-116 e inúmeros acidentes, alguns com vítimas fatais, cada vez mais frequentes, estamos solicitando providências a empresa concessionária na elaboração de alternativa que venha coibir tais sinistros com nossa comunidade. Já foram tomadas algumas medidas, inclusive solicitada por essa casa, como o controle de velocidade eletrônica, não sendo suficiente para evitar mortes desnecessárias.”, apontaram os vereadores.