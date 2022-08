Posse dos membros do Conselho de Alimentação Escolar de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Eleição realizada no dia 12 de agosto definiu os 14 membros do Conselho

A Prefeitura Municipal de Rio Negro realizou nesta sexta-feira, 26, a posse dos novos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), com mandato de quatro anos. A eleição, que definiu os novos membros, aconteceu no último dia 12 de agosto.

O CAE tem entre as suas atribuições zelar pela qualidade dos alimentos e cardápios oferecidos nas escolas da rede municipal de ensino e acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O trabalho do conselho é fundamental para que o município receba o repasse do PNAE. O objetivo do programa é oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas.

O Conselho de Alimentação Escolar é composto por 14 membros, sete deles titulares e sete suplentes, representando o Poder Executivo, as entidades de trabalhadores da Educação e estudantis, pais de alunos e entidades civis. Todos os membros estavam presentes na reunião.

O diretor de Infraestrutura da Secretaria de Educação, Gerson Heide, pediu que o conselho acompanhe a alimentação escolar em todas suas etapas e façam o encaminhamento das demandas. “Os integrantes do conselho farão visitas às escolas para ver o que é ofertado, o cardápio, o preparo, a estrutura da cozinha, o atendimento, o preparo. Depois, procederão ao registro da visita e, quando houver algo a ser melhorado, já fazer a solicitação aos setores responsáveis”, afirma.

Neste mesmo dia, os membros do CAE tiveram uma capacitação específica sobre suas atribuições, ministrada pela equipe técnica da Secretaria da Educação e pela Controladora Interna, Jerusa Cleres Hack, além de se reunirem para eleger a nova diretoria.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, enfatiza a importância para sua administração, da transparência e da participação ativa dos membros do Conselho, para garantir a qualidade alimentar de nossos alunos.