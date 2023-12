Posto de atendimento ao cidadão será inaugurado no bairro Roseira

A Prefeitura de Rio Negro está constantemente aprimorando o atendimento ao cidadão criando facilidades e inovando para que os serviços fiquem cada vez mais acessíveis e ágeis.

Na próxima segunda-feira (11), um novo posto de atendimento ao cidadão será inaugurado na Rua Gustavo Francisco Alves, no bairro Roseira. A solenidade terá início às 18h e toda a população está convidada a prestigiar.

Este importante espaço multiuso será uma maneira da Prefeitura estar mais presente dentro da comunidade estendendo os serviços já prestados, facilitando a locomoção, a acessibilidade e o acesso do cidadão ao serviço público através do processo digital, ao qual o Município de Rio Negro utiliza para promover a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.

Além do atendimento geral para tirar dúvidas ou abrir protocolos digitais, no posto de atendimento a população terá à disposição os seguintes serviços: ISS, IPTU, Dívida Ativa, Procon e Espaço Empreender. No local também serão realizados atendimentos itinerantes das secretarias municipais conforme a demanda da localidade.

Considerando os relevantes serviços prestados ao Município de Rio Negro e à comunidade rio-negrense, através do Decreto nº 194/2023 assinado pelo prefeito James Karson Valério, o local fica denominado de Posto de Atendimento “Moyses Francisco Alves”. Após a inauguração mais informações sobre o local serão divulgadas.