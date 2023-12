Posto de Atendimento Moyses Francisco Alves é inaugurado no bairro Roseira

Nesta segunda-feira foi criado em Rio Negro um novo local de atendimento ao cidadão com facilidades e inovação para que os serviços públicos fiquem cada vez mais acessíveis e ágeis.

O Posto de Atendimento “Moyses Francisco Alves” foi inaugurado no bairro Roseira com a presença de autoridades, familiares e amigos do homenageado, servidores e moradores da região.

Com este importante espaço multiuso, a Prefeitura está mais presente dentro da comunidade estendendo os serviços já prestados, facilitando a locomoção, a acessibilidade e o acesso do cidadão ao serviço público através do processo digital, ao qual o Município de Rio Negro utiliza para promover a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis.

SERVIÇOS

Todo o ambiente foi preparado para oferecer aos cidadãos diversos serviços. Além do atendimento geral para tirar dúvidas ou abrir protocolos digitais, no posto de atendimento a população terá à disposição os seguintes serviços: ISS, IPTU, Dívida Ativa, Procon e Espaço Empreender.

No local também serão realizados atendimentos itinerantes das secretarias municipais conforme a demanda da localidade. Junto ao espaço há uma academia ao ar livre. O posto de atendimento também oferece Internet livre aos cidadãos.

LOCALIZAÇÃO

O posto de atendimento está situado na Rua Gustavo Francisco Alves, no bairro Roseira (próximo ao Mercado Roseira e Bar do Mario).

HORÁRIO

Até o fim deste ano o espaço funcionará das 13h30 às 17h. Para o próximo ano será definido um cronograma de atendimento com horário comercial.

HOMENAGEADO

O prefeito James Karson Valério fez a entrega do Decreto nº 194/2023 que denomina o local como justa homenagem ao rio-negrense Moyses Francisco Alves. Texto lido durante a homenagem:

Moyses Francisco Alves nasceu no dia 12 de setembro de 1931. Após 88 anos muito bem vividos, infelizmente, no dia 18 de julho de 2020, seu Moyses nos deixou. Sabemos que Deus nos dá pessoas para aprendermos a alegria… Depois, retoma as pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos.

Essa a alegria que ele nos deixa, através de um legado incontestável de envolvimento com sua comunidade, sua dedicação e amor pela comunidade serão sempre lembrados.

Sua vida foi repleta de grandes conquistas, mas nenhuma brilha com tanta intensidade quanto a construção de sua família. Em seu legado, Moyses gravou o nome de 9 filhos, 11 netos e 9 bisnetos. Entretanto, sua herança não se resume apenas aos laços sanguíneos.

Moyses sempre demonstrou um grande interesse em ajudar os outros. Ele sempre estava disposto a dar o seu tempo para fazer o bem ao próximo, ao longo da sua jornada, cada capítulo revela uma narrativa entrelaçada por sua dedicação incansável à sua tão amada Roseira.

Moyses trabalhou em diversas áreas: sendo professor na Escola Dominical, compartilhou conhecimento e sabedoria aos seus alunos. Também trabalhou no 2º Batalhão Mauá como mecânico, foi motorista de caminhão e ainda se tornou funcionário público federal do DNER, dedicando sua energia a todos os serviços e contribuindo para o bem comum, deixando um legado de responsabilidade e dedicação.

Evangélico da Igreja Batista, Moyses atuou como vice-moderador em sua comunidade. Lutou muito por toda a sua localidade, sendo um dos precursores da criação do Centro Comunitário da Roseira (CCR). Ele caminhou lado a lado com a comissão desde sua fundação, deixando sua marca como 1º fiscal.

Fato é que a verdadeira grandeza de Moyses está em sua incansável luta por melhorias palpáveis na Roseira, principalmente por uma melhor iluminação pública, conseguindo articular junto ao CCR, Celesc e Prefeitura, a aquisição de 33 novos pontos de iluminação pública para essa região.

Hoje, em tributo à resiliência e ao impacto duradouro um indivíduo comprometido pode ter em sua comunidade, esse local é carinhosamente chamado de Posto de Atendimento Moyses Francisco Alves Ele será lembrado como um homem que dedicou sua vida a ajudar os outros. Sua memória viverá para sempre nos corações daqueles que o conheceram.