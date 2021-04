PR poderá ter pacote de auxílio de R$ 250 para MEIs, pequenas e micro empresas mais impactadas pela pandemia

Este é o segundo pacote econômico a empresários impactados pelas pandemia. Em março de 2020, o governo estadual lançou um pacote de socorro de R$ 1 bilhão em linhas de financiamento para autônomos, micro, pequenas e médias empresas do estado.

O pacote precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

De acordo com o governador, existe um compromisso da Alep para votar o projeto com urgência nas próximas sessões.

No total, o pacote prevê que 86,7 mil empresas terão direito a um o socorro de R$ 59,6 milhões, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecoop).

Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional em quatro segmentos receberão quatro parcelas de R$ 250. Microempreendedores individuais (MEIs) de seis setores terão direito a duas parcelas.

“Não é algo que vai solucionar todos os problemas para o nosso comércio, para aqueles que por ventura foram afetados pelas medidas. Isso é muito difícil, e só no dia a dia que vai se recuperar”, afirmou Ratinho.

Segundo o governo estadual, 32 mil micro e pequenas empresas serão beneficiadas com R$ 32,6 milhões com os auxílios. Para os MEIs, o governo estima que o socorro de R$ 27 milhões vai atender 54 mil empresas.

ICMS

O pacote também engloba a prorrogação do prazo de pagamento da parcela estadual do ICMS devido por estabelecimentos que integram o Simples Nacional.

O governo estima que a medida pode beneficiar até 226 mil pequenas empresas ativas no Paraná.

O texto estipula que os pagamentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2021 terão vencimento em 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto, respectivamente.

“Esta iniciativa tem como objetivo ajudar no fluxo de caixa das empresas”, afirmou o governador.

Outro decreto do pacote permite que empresas parcelem o ICMS devido a título de substituição tributária (GIA-ST) em até seis parcelas mensais, no caso de fatos geradores ocorridos até abril de 2021.

A medida vale para empresas inscritas ou não em dívida ativa, e o benefício pode ser requerido até o dia 30 de junho.

Operações de crédito

O projeto de lei também prevê a prorrogação por 120 dias da validade das Certidões Negativas de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, das Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Regularidade de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual e da consulta ao Cadastro Informativo Estadual (Cadin).

Estas prorrogações permitem que as empresas possam realizar operações de crédito com instituições financeiras públicas do estado.

Como medida auxiliar no crédito, cerca de 40 mil empresários que têm financiamentos ativos na Fomento Paraná terão as parcelas congeladas por seis meses.

Pandemia

O governador alertou que é possível que medidas restritivas se mantenham por mais tempo no estado. Segundo Ratinho Junior, apesar dos índices de transmissão estarem caindo, a aproximação do inverno pode prolongar os efeitos da pandemia no Paraná.

De acordo com Ratinho, o avanço da vacinação é a principal estratégia para que a economia do estado possa voltar à atividade normal neste cenário.

“É a pauta principal e o mais importante. É o anseio e esperança da nossa sociedade”, afirmou.