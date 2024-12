Praça “Vereador José Odacir Valério Kühl” é inaugurada em Rio Negro

Rio Negro possui um novo espaço público para o lazer. Na tarde desta quinta-feira foi realizada a cerimônia de inauguração da Praça “Vereador José Odacir Valério Kühl”, que foi criada pela Prefeitura no bairro Bom Jesus, próximo da divisa com a Vila Zelinda.

O evento teve a presença de autoridades, familiares e amigos do homenageado e moradores da região.

A criação da nova praça – na área que antes estava degradada – envolveu a Secretaria Municipal de Obras e também a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Após a preparação do terreno foram realizados os plantios de grama e árvores nativas, colocação de bancos e lixeiras. A iluminação também está sendo aprimorada no local.

A praça possui uma área total de 993,00 m². A denominação do espaço ocorreu através do Decreto nº 135/2024, assinado pelo prefeito James Karson Valério, considerando os relevantes serviços prestados ao Município de Rio Negro e à comunidade rio-negrense pelo senhor José Odacir Valério Kühl.

Leia o texto criado pela família do homenageado:

José Odacir Valério Kühl nasceu em 17 de agosto de 1943 na área rural de Mafra-SC. Depois, mudou-se com a família para Rio Negro, onde trabalhou e ficou conhecido como o Despachante Kühl, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do município.

Foi um dos pioneiros do bairro Bom Jesus, que antes era um bairro afastado do Centro da cidade. Ia à Prefeitura de Rio Negro para pedir eletricidade, água e boas condições para as estradas. Pedia melhores condições para os moradores do bairro.

Foi vereador por seis anos e chegou a assumir a presidência da Câmara de Vereadores na década de 1980. No cargo público, continuou a acompanhar de perto as necessidades dos moradores da região. Sem a “cadeira”, seguiu na tesouraria do PMDB, partido ao qual foi filiado durante toda a vida.

No bairro Bom Jesus também se dedicou a igreja. Como ex-seminarista, o Kühl fez parte do Conselho de Administração Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Foi membro da Pastoral Paroquial e coordenador da Pastoral do Dízimo.

José Odacir também conquistou muitos amigos através do seu trabalho. O “Despachante Kühl” era conhecido pela destreza e prontidão no atendimento aos seus clientes e, mesmo fora de hora, estava sempre disponível para ajudar a resolver os problemas com as documentações de veículos, o que o tornou reconhecido pela comunidade.

Um tipo raro de câncer no fígado tirou José Odacir do nosso convívio, mas também revelou um pai de família, um amigo, um profissional, um cidadão incansável. Durante cinco anos demonstrou perseverança e vontade de viver, jamais se entregando a tristeza.

Kühl será sempre lembrado pela persistência, uma fé inabalável, bom humor, a motivação, bondade e, sobretudo, a vontade de viver. Sua luta diária pela sobrevivência deixou um exemplo de coragem para sua esposa, filhos, netos, mãe, irmãos e amigos. Entre os familiares, fica a lembrança de um homem sempre prestativo, com firmeza de caráter, exemplar.

Hoje o cidadão José Odacir Valério Kühl recebe um espaço com seu nome, na rua que já leva o nome do seu pai. Essa homenagem não significa apenas o reconhecimento por uma vida dedicada aos rio-negrenses, mas também aviva as melhores lembranças de um pai, um amigo, um rio-negrense de coração que tanto amava o bairro onde construiu seu lar.

Confira a localização da nova praça: https://maps.app.goo.gl/aCnEFah1f8mynejr7