Precisou da Receita Federal? Rio Negro possui um ponto de atendimento no Centro

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Rio Negro acolhe o cidadão que tem dificuldade ou impossibilidade de acessar os canais digitais e que necessita de um serviço da Receita Federal, retirando assim a dificuldade de ir até outra cidade para ser atendido.

Com a criação deste importante ponto de atendimento, a Prefeitura de Rio Negro e a Receita Federal estão promovendo a inclusão digital e a cidadania fiscal.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira no prédio do antigo Paço Municipal, localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro, perto da Praça João Pessoa. O horário é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Mediante acordo de cooperação, o Município de Rio Negro passa a oferecer aos cidadãos os seguintes serviços da Receita Federal:

CAEPF РInscri̤̣o, baixa, cancelamento ou altera̤̣o de dados

CAFIR РInscri̤̣o, altera̤̣o, cancelamento ou reativa̤̣o

CNO РInscri̤̣o

Consulta pendência fiscal e cadastral

Consulta pendência malha fiscal pessoa física, restituição e situação da DIRPF

Cópia de processo

Cópia de declaração e comprovante de rendimentos

CPF Рcomprovante de inscri̤̣o, inscri̤̣o, altera̤̣o e regulariza̤̣o

Emisṣo de documento de arrecada̤̣o РDARF e GPS

Procuração RFB

Protocolo de documentos

Protocolo de documentos РCNPJ РInscri̤̣o, altera̤̣o e baixa

Protocolo de documentos РRetifica̤̣o de documentos de arrecada̤̣o РREDARF/RETGPS