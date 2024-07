Preço da gasolina vai subir a partir desta terça-feira (09)

O preço da gasolina vai subir a partir desta terça-feira (9). O valor do litro, de acordo com a Petrobras, terá um aumento de R$ 0,20.

Em Rio Negro e Mafra ainda não há movimento grande nos postos de combustíveis no início desta tarde, mas a tendência é que os motoristas procurem os postos a partir do final da tarde para tentar obter o valor sem reajuste.

O reajuste é de 7,12%. Ele deixará o preço de venda da gasolina R$ 3,01 por litro para as distribuidoras. O preço final depende de cada posto de combustível. No valor, cada unidade analisa as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte.