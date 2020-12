Prédio da prefeitura de Rio Negro é denominado Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou na manhã desta terça-feira, 22 de dezembro, a reinauguração com reforma dos telhados, torres e pintura do prédio do Seminário Seráfico São Luis de Tolosa e denominação do espaço como Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira.

A reforma completa do telhado do complexo do Seminário Seráfico foi desenvolvida preservando sua originalidade. As torres que se encontravam bastante danificadas foram refeitas, tendo o cuidado em manter os mesmos materiais e técnicas.

Devido a sua complexidade e particularidade da reforma e por se tratar de um bem tombado e de grande relevância cultural e turística, as obras iniciaram em 2015, sendo totalmente concluídas neste ano de 2020.

O complexo do Seminário Seráfico foi inaugurado em 1923. A vinda da prefeitura municipal aconteceu em 1999. O prédio está inserido no principal atrativo turístico do município de Rio Negro: o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa.

Ao todo, nas obras de reforma do telhado e torres, que além do embelezamento tem a função de proteger toda a estrutura do prédio, e na nova pintura que destaca ainda mais esta maravilhosa arquitetura, foram investidos mais de R$ 600 mil, através de recursos do Ministério do Turismo e da Prefeitura Municipal de Rio Negro.

Através do Decreto nº 180/2020, este espaço agora é denominado como Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira, uma justa homenagem a um dos responsáveis pela vinda da Prefeitura Municipal de Rio Negro a este prédio, garantindo assim, sua preservação.

Participaram da solenidade do prefeito de Rio Negro, Milton José Paizani; o vice-prefeito de Rio Negro, James Karson Valério; o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, Sidney Itamar Wolter; os vereadores Alessandro von Linsingen e Maurício Valério; a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Jussara do Rocio Heide; familiares e amigos do homenageado e servidores da Prefeitura Municipal.