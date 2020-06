Mesmo com apelos a Secretaria de Estado da Fazenda fechou a Agência da Receita Estadual em Rio Negro. Ação que também ocorreu em outros municípios com base na resolução SEFA nº 751/2019.

A Câmara de Vereadores, na época, tentou evitar que a agência fosse fechada, mas não obteve sucesso. Hoje com o prédio “abandonado” e sendo depredado, e o pedido é que a Prefeitura solicite a seção de uso do imóvel para Rio Negro e que instale no uma das Secretarias municipais no local.