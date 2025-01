Prefeito Alessandro apresenta Rio Negro para o empresário Luciano Hang

Nesta sexta-feira a Prefeitura de Rio Negro publicou o vídeo do encontro do prefeito Alessandro von Linsingen com o empresário Luciano Hang. O objetivo da conversa foi apresentar os potenciais do município ao empresário para a possível instalação de uma grande empresa em Rio Negro. O encontro ocorreu nesta sexta-feira no Centro Administrativo da empresa Havan, em Brusque-SC.

Confira a publicação na íntegra:

Em busca de novas oportunidades para Rio Negro. Hoje tivemos a honra de apresentar o nosso município e a Prefeitura mais bonita do Brasil 🇧🇷 para o @lucianohangbr Foi uma conversa extremamente produtiva, cheia de ideias inovadoras. Destacamos o enorme potencial turístico de nossa região e o estratégico entroncamento rodoviário, que posicionam Rio Negro como um verdadeiro polo de desenvolvimento. Estamos prontos para o futuro e cada vez mais determinados a colocar nossa cidade no mapa! Vamos juntos, pois o melhor está por vir!