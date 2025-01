Prefeito Alessandro verifica a situação do Complexo Municipal de Saúde

Em seu primeiro dia de trabalho como prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen esteve no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster para verificar a situação do local. Devido à chuva forte recente, a água atingiu boa parte da estrutura e danificou equipamentos, prejudicando assim a realização dos atendimentos ao público.

O local passa por reformas no telhado, por isso a atual gestão municipal já entrou em contato com a empresa de engenharia – que foi contratada através do Processo de Licitação nº 316/2024 – para obter esclarecimentos sobre o ocorrido, já que o objetivo da reforma é justamente oferecer as condições necessárias de segurança para todos os usuários, resguardando pacientes, servidores públicos e comunidade em geral, bem como, o patrimônio público.

As obras no local iniciaram em dezembro. O prazo para a execução do serviço será de no máximo 90 dias. O Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster possui uma área edificada de aproximadamente 1.500,00 m² e realiza em média 120 atendimentos por semana.

Leia na íntegra o texto publicado pelo prefeito em suas redes sociais:

Hoje, em nosso primeiro dia de trabalho, já nos deparamos com desafios que não podem ser ignorados. Uma situação crítica está ocorrendo no Complexo de Saúde Oscar Koster: uma reforma que está impactando o funcionamento do local. Já entramos em contato com a empresa responsável e estamos buscando explicações sobre os motivos que levaram a essa situação, pois a comunidade tem o direito de ser informada sobre o que está acontecendo. Exigimos transparência sobre as ações em andamento, garantindo que a qualidade dos serviços prestados não seja comprometida.